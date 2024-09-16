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https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-500192-638620891771080124.jpg
السعودية: ماضون في بناء أول محطة نووية
دوليات
2024-09-16 | 09:10
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
المصدر:
وكالات
651 مشاهدة
أعلن وزير
الطاقة السعودي
الأمير
عبد العزيز
بن سلمان،
اليوم
الاثنين، مضيّ السعودية في تنفيذ مشروعها
الوطني
للطاقة النووية وبناء أول محطة، لتحقيق التنمية المستدامة في إطار الالتزامات الدولية.
وقال الوزير خلال إلقائه كلمة السعودية في
الدورة
الـ68 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقد في العاصمة النمساوية فيينا: "السعودية ليس لديها ما تخفيه" وتريد أن نكون نموذجا للدولة المصدرة للطاقة وفقا لخطة "رؤية 2030"، ونسعى لنكون
دولة
منتجة ومصدرة لكل موارد الطاقة".
وأضاف، أن "الرياض ملتزمة بالمتطلبات الدولية الخاصة بمشروعها للطاقة النووية، وتتعاون مع الوكالة في عقد ندوات عن السلامة النووية".
أشار الوزير إلى أن "السعودية تسهم في جهود الرقابة النووية وتحقيق الأمن الإشعاعي والامتثال للمعايير الدولية".
وأكد "أهمية منظومة الأمن والأمان النووي"، لافتا إلى أن "السعودية هي مساهم في
مركز
تدريب الوكالة لدعم الأمن النووي".
المحرر
سعد أحمد
>>
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