السعودية: ماضون في بناء أول محطة نووية

وقال الوزير خلال إلقائه كلمة السعودية في الـ68 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقد في العاصمة النمساوية فيينا: "السعودية ليس لديها ما تخفيه" وتريد أن نكون نموذجا للدولة المصدرة للطاقة وفقا لخطة "رؤية 2030"، ونسعى لنكون منتجة ومصدرة لكل موارد الطاقة".وأضاف، أن "الرياض ملتزمة بالمتطلبات الدولية الخاصة بمشروعها للطاقة النووية، وتتعاون مع الوكالة في عقد ندوات عن السلامة النووية".أشار الوزير إلى أن "السعودية تسهم في جهود الرقابة النووية وتحقيق الأمن الإشعاعي والامتثال للمعايير الدولية".وأكد "أهمية منظومة الأمن والأمان النووي"، لافتا إلى أن "السعودية هي مساهم في تدريب الوكالة لدعم الأمن النووي".