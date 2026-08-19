فلاي دبي والعربية للطيران تستأنفان الرحلات عبر الأجواء الإيرانية

ونقلت الوكالة عن في المنظمة أن استئناف الرحلات جاء بعد إصدار الموافقات المطلوبة من مكتب الإشراف على عمليات الطيران، بالتنسيق مع الحركة الجوية التابعة لشركة المطارات والملاحة الجوية الإيرانية.وبحسب المصدر ذاته، جاءت هذه الخطوة في أعقاب مشاورات مع سلطنة عُمان، في إطار مساعٍ لتسهيل حركة شركات الطيران الأجنبية وتوسيع نطاق استخدامها للأجواء الإيرانية.