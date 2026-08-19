أنصار الله تعلن 3 معادلات عسكرية جديدة وتحذر السعودية من التصعيد

وقال سريع في بيان، إن الجماعة استهدفت سفناً نفطية سعودية وتجمعات عسكرية، مشيراً إلى تنفيذ عمليات في البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي، إضافة إلى هجمات استهدفت مواقع داخل .وأضاف أن الجماعة نفذت عمليات ضد تجمعات للقوات السعودية وحلفائها في عدد من المناطق اليمنية، مؤكداً إلحاق خسائر بشرية ومادية بالقوات المستهدفة وتدمير معدات ومنشآت عسكرية.وفي ختام بيانه، حذر سريع من أن أي تصعيد شامل سيقابله "تصعيد شامل"، مطالباً برفع الحصار وإنهاء العمليات العسكرية وسحب القوات الأجنبية.