إسرائيل تعلن مقتل قياديين في الجهاد الإسلامي بغزة

وقال الجيش الاسرائيلي في بيان، إن الغارة الأولى أسفرت عن مقتل أحمد محمود حرب الرملاوي، قائد الوحدة الصاروخية في كتيبة ، فيما أدت الغارة الثانية إلى مقتل منير ، الذي كان يرأس خلية الصواريخ المضادة للدروع التابعة للحركة.واتهم "الجيش الإسرائيلي"، الإسلامي بمواصلة إعادة بناء قدراتها، معتبراً ذلك انتهاكاً لاتفاق وقف إطلاق النار.