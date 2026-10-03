هيئة الطيران الإيرانية تحدد موعد استئناف الرحلات الجوية مع العراق

أعلن رئيس الإيرانية، عن استئناف الرحلات الجوية مع اعتبارا من يوم غد الأحد.

وقال أبوذر شيرودي: إنه "سيتم استئناف الرحلات مع اعتبارًا من يوم غد، عبر شركات طيران إيرانية وعراقية".

وكان علي فالح أعلن، أمس الجمعة، السماح بتسيير 40 رحلة جوية يومياً من وإلى لشركات الطيران الإيرانية.

يشار الى أن الأميركي سكوت بيسنت قال، مؤخرا، إن جميع شركات الطيران الإيرانية ستتوقف عن العمل حول العالم اعتباراً من 23 أيلول الماضي، على خلفية العقوبات والضغوط الاقتصادية الأميركية على .