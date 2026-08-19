تحذير إيراني لدول الخليج من دعم القوات الأميركية

وقال عبداللهي إن تراقب التحركات العسكرية في القواعد الإقليمية، مشيراً إلى وجود أعداد كبيرة من الطائرات العسكرية، بينها طائرات للتزود بالوقود.وأكد أن أي دعم أو تسهيل للقوات الأميركية سيُنظر إليه من جانب باعتباره مشاركة في العمليات العسكرية الأميركية، داعياً دول المنطقة إلى عدم السماح باستخدام أراضيها لهذا الغرض.