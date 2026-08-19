أنقرة ترفض مبررات إسرائيل وتتهم نتنياهو بزعزعة استقرار سوريا

وأكدت رفضها للمبررات الإسرائيلية للغارة، معتبرة أنها محاولة لتبرير استهداف سيادة ، ومشددة على استمرار تعاونها مع دمشق لدعم الاستقرار.في المقابل، بررت الضربة بمخاوف من انتشار قوات تركية في القاعدة قرب حلب، فيما وصف السفير الأميركي لدى الغارة بأنها "تصعيد غير ضروري" لا يخدم .ويأتي التصعيد وسط خلاف متزايد بين أنقرة وتل أبيب بشأن النفوذ والتحركات العسكرية في سوريا.