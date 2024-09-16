طهران تحدد شرطا لإجراء محادثات مباشرة مع واشنطن

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الاثنين، إنه من الممكن لطهران أن تجري محادثات مباشرة مع المتحدة إذا أثبتت واشنطن فعليا أنها ليست معادية لإيران.

بزشكيان يرد على سؤال خلال مؤتمر صحفي في عما إذا كانت منفتحة على محادثات مباشرة مع المتحدة لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015.

وفي عام 2018، تراجع الرئيس الأمريكي السابق عن هذا الاتفاق، بحجة أنه يقدم لطهران مزايا أكثر مما ينبغي، وعاود فرض عقوبات أميركية قاسية على إيران، مما دفعها إلى انتهاك القيود النووية للاتفاق تدريجيا.



وقال بزشكيان: "لا نعادي المتحدة. عليهم أن يوقفوا عداءهم تجاهنا من خلال إظهار حسن نيتهم عمليا"، مضيفا "نحن إخوة للأمريكيين أيضا".



وبعد توليه منصبه في يناير 2021، حاول الرئيس الأمريكي جو التفاوض على إحياء الاتفاق النووي الذي قيدت إيران بموجبه برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات فرضتها المتحدة والاتحاد والأمم المتحدة، لكن رفضت التفاوض المباشر مع واشنطن، وعملت في الأساس عبر وسطاء أوروبيين أو عرب.