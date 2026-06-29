عون يؤكد عزم لبنان بسط سلطة الدولة حتى الحدود الجنوبية

جاء ذلك خلال استقبال ، لقائد (سنتكوم) الأدميرال .وذكرت الرئاسة أن الجانبين بحثا التحضيرات الخاصة بتنفيذ الاتفاق الإطاري الذي تم التوصل إليه عقب المفاوضات اللبنانية - الأمريكية – الإسرائيلية.وشدد عون على مواصلة انتشار واستكمال بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية.