باجتماع أنقرة.. الناتو يقلص المساعدات لكييف بأربع مرات عن السابق

أفادت بذلك صحيفة "كورييري ديلا سيرا"، نقلا عن مصادر داخل الحلف، وذكّرت بأنه "قبل عامين، تقرّر في قمة أن تقديم 40 مليار دولار إضافية قد يكون كافيا، وذلك علاوة على اتفاقيات الدعم الثنائية والمساعدات المقدمة من . وفي العام الماضي، وخلال قمة لاهاي... بلغت المساعدات الإضافية الموجهة إلى مباشرة ومن مختلف الحلفاء القيمة ذاتها، أي 40 مليار دولار".ولكن التقديرات التي أوردتها الصحيفة تدل على وجود مؤشرات قبيل قمة تفيد بحدوث "تباطؤ حاد" في دعم أوكرانيا؛ وذلك "بسبب نقص المساعدات الأمريكية، فضلا عن تراجع رغبة واشنطن في مساندة كييف ودعم مقاومة أوكرانيا".وأضافت الصحيفة في المقال: "ومن المتوقع ألا تتجاوز ’الأموال الجديدة‘ — أي المبالغ المخصصة بالإضافة إلى ما تم الاتفاق عليه بالفعل في صيغ أو قمم أخرى — 10 إلى 12 مليار دولار".وبحسب الصحيفة، فإن الحاجة إلى آليات دعم إضافية قد تراجعت بعد أن أفرج الاتحاد الأوروبي عن حزمة مساعدات لأوكرانيا بقيمة 90 مليار يورو. وتشكل الإمدادات العسكرية نحو 60 مليار يورو من هذا المبلغ، والتي تعهدت بدفع معظمها الأعضاء في التحالف.وترى الصحيفة أن اجمالي حجم المساعدات لاوكرانيا من قبل في عام 2026 بلغت نحو 70 مليار غير أن الالتزامات الجديدة من ضمن هذا المبلغ لن تتجاوز قيمتها سوى ما يزيد قليلا عن 10 مليارات دولار. وقالت: "بات يبدو واضحا وملموسا تأثير مكابح واشنطن".وكانت النسخة الأوروبية لصحيفة "بوليتيكو" قد نقلت في يونيو الماضي، عن دبلوماسيين من دول الناتو، أن أعضاء الحلف يناقشون التزامات مالية جديدة بشأن المساعدات العسكرية لأوكرانيا بقيمة 70 مليار يورو.تعتقد أن ضخ الأسلحة إلى أوكرانيا يعرقل التسوية، ويجعل دول الناتو تشارك بشكل مباشر في النزاع، وهو ما يعتبر "كاللعب بالنار" من جانبها.