واشنطن تكشف: نواصل العمل لتقديم مقترح جديد بشأن غزة

قالت الأمريكية، الاثنين، إن واشنطن تواصل العمل مع الشركاء في المنطقة لتقديم مقترح جديد يهدف إلى وقف إطلاق النار في وتبادل الرهائن.

ونقلت "رويترز"، عن الأميركية قولها، إن "واشنطن تواصل الحوار مع الشركاء في المنطقة خاصة مصر وقطر لتقديم مقترح معدل بشان وقف إطلاق النار في غزة".

وأضافت أن "واشنطن تحاول التأكد من أن المقترح يمكن أن يدفع الأطراف للوصول إلى اتفاق نهائي"، مشددة "ليس لدينا جدول زمني لطرح هذا المقترح".

وتابعت الأمريكية أن "واشنطن أوضحت منذ فترة طويلة أنها تعتقد بأن الحل الدبلوماسي هو السبيل الصحيح لتهدئة الوضع في إسرائيل".