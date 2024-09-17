"قدمت محتوى مخل".. ما هي قصة صوفيا لورين التي اعتقلت مؤخراً؟

– دولي

كشفت مع الراقصة المصرية صوفيا لورين، والتي ألقت السلطات عليها في أحد النوادي الليلية بالجيزة جنوب القاهرة، عن تفاصيل مثيرة .

ورصدت التحريات قيام الراقصة بإنشاء وبث مجموعة من مقاطع الفيديو المسيئة والمنافية للآداب العامة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تعمدت إظهار وإبراز الأماكن الحساسة بجسدها ومفاتنها عمدا.

وأضافت التحريات أن "الراقصة المتهمة تقيم بمنطقة الأميرية شرق القاهرة، وتستخدم مواقع التواصل الاجتماعي، وأبرزها "تيك توك"، في نشر مقاطع وفيديوهات جنسية مثيرة"، مشيرة إلى أنها "تقوم ببث مباشر وتتواصل عبر مواقع التواصل مع راغبي المتعة الحرام".

وعثرت التحريات على تطبيق واتساب الخاص بالراقصة وبه محادثات لاتفاقات جنسية بينها وبين الراغبين في ممارسة الرذيلة معها.

وأشارت التحريات إلى "استخدام المتهمة لمقاطع الفيديو المصورة من جانبها، وبثها بحسابات مختلفة على التطبيقات المرئية والمعلنة للحصول على أكبر عدد من المتابعين، وتحصيل مبالغ مالية نظير المشاهدات".

وكانت الأجهزة الأمنية قد رصدت مقاطع فيديو للراقصة، وهي تقدم محتوى منافيا للآداب العامة، حيث ظهرت وهي تستعرض أجزاء حساسة من جسدها.

وبعد إعداد الأكمنة المناسبة، تمكن المباحث من على الراقصة، وأثناء التحقيق معها أقرت بارتكاب الأفعال المنسوبة إليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم على بلوغر أو راقصة مصرية تنشر فيديوهات مخلة، حيث قضت المحكمة الاقتصادية في تموز الماضي بمعاقبة البلوغر، نادين طارق، بالحبس لمدة سنة وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، وذلك لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور ونشر فيديوهات مخلة والتلفظ بكلمات وإيحاءات مخلة بالآداب العامة.

ووجهت جهات التحقيق اتهامات لتيك أخرى تدعى، هدير عبد الرازق، بسبب ما قدمته من محتوى "مخل" على حسابها في ايار الماضي.