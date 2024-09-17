لبنان.. اختراق بوساطة تقنية لاسلكية يتسبب في انفجار أجهزة الاتصال

وقالت نقلاً عن مصادر أمنية، أن العشرات من عناصر حزب اللبناني أصيبوا بصورة بالغة الثلاثاء في والضاحية في بيروت بعد انفجار أجهزة اتصال لاسلكي يستخدمونها.وأوضحت أن انفجار أجهزة الاتصال شمل مناطق في الضاحية لبيروت والبقاع وجنوب .من جهتها، ذكرت وكالة رويترز أن أحد صحفييها شاهد 10 أعضاء من حزب وهم ينزفون جراء الإصابات في الضاحية لبيروت.