ما هي أجهزة "بايجر" التي انفجرت في أيدي عناصر حزب الله؟

وأدى هذا الاختراق إلى إصابة المئات من عناصر الحزب، وفق ما تقول وسائل إعلام عربية.*بايجرزوجهاز البايجر أو النداء الآلي هو جهاز إلكتروني صغير يسهل حمله ويستخدم لاستقبال الرسائل القصيرة أو رقم الشخص الذي يحاول الاتصال بالجهاز.طوِّرَ هذا الجهاز - الذي عتيقاً في الوقت الراهن - خلال خمسينيات وستينيات القرن الماضي. وبحلول ثمانينيات القرن العشرين، أصبحت أجهزة استقبال الموجات اللاسلكية الشخصية صغيرة الحجم هذه شائعة الاستخدام، إذ كان بوسعها استقبال وعرض رسائل صوتية أو أخرى تتألف من أرقام أو حروف، تبثها شبكة هوائيات تنقل إشاراتٍ لاسلكيةً.*أنواع جهاز بايجر ؟أصبحت أجهزة البيجر التقليدية من الماضي مع تطور التكنولوجيا، ولكنها كانت تعتبر الوسيلة الرئيسية للاتصال اللاسلكي في السابق. كانت تتميز بحجمها الصغير وبساطتها، حيث كانت تُرسل إشارات بسيطة تنبه المستلم بوجود رسالة.*جهاز بايجرمع تقدم التكنولوجيا، ظهرت أجهزة البيجر الحديثة تجمع بين مميزات التواصل اللاسلكي والتطبيقات الذكية. تتيح للمستخدمين إرسال النصوص، المكالمات، والتنبيهات من دون الحاجة لاستخدام هواتفهم. بالإضافة إلى ذلك، توفر تقنية البلوتوث والواي فاي ربطاً سلساً بين الأجهزة لتحسين تجربة الاتصال.تصبح أجهزة البيجر في نهاية المطاف أدوات قديمة في عالم التواصل الحديث، لكن لا يمكن نسيان دورها البارز في تطور صناعة الاتصالات. تظل تاريخ أجهزة البيجر جزءًا هامًا من تاريخ التكنولوجيا وتطور الاتصالات اللاسلكية.