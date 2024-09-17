مسؤول في "حزب الله" يكشف سبب انفجار أجهزة النداء

وقال المسؤول، الذي تحدث للوكالة شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالتحدث إلى وسائل الإعلام، أن "الانفجارات كانت نتيجة "عملية أمنية استهدفت الأجهزة".واضاف المسؤول دون الخوض في تفاصيل: "إن (إسرائيل) يقف وراء هذا الحادث الأمني"، مشيرا إلى أن "أجهزة النداء كان يحملها أعضاء حزب كانت تحتوي على بطاريات ليثيوم انفجرت على ما يبدو".يمكن لبطاريات الليثيوم، عند ارتفاع درجة حرارتها، أن تصدر دخانا وتذوب وحتى تشتعل.وتُستخدم بطاريات الليثيوم القابلة لإعادة الشحن في المنتجات الاستهلاكية تتراوح من الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة إلى السيارات الكهربائية. ويمكن أن تحترق بطاريات الليثيوم عند 590 درجة مئوية (1100 درجة فهرنهايت).وتأتي الحادثة في وقت من التوترات المتزايدة بين وإسرائيل.