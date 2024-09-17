بعد انفجار "بايجر".. السفارة الإيرانية لدى بيروت توضح حالة سفيرها: صحته جيدة

أصدرت لدى بيروت، الثلاثاء، بيانا بشأن إصابة سفيرها لدى مجتبى جراء انفجار أجهزة لا سلكية بمناطق مختلفة في .





وأشارت إلى أن "الحالة العامة للسفير جيدة".

وفي حسابها غلى منصة "إكس"، أكدت "تعرض مجتبى سفير الجمهورية الإسلامية لإصابة سطحية".وأشارت إلى أن "الحالة العامة للسفير جيدة".