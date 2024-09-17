أول تعليق للأمم المتحدة بشأن أحداث لبنان

وقال دوجاريك المتحدث باسم العام للأمم المتحدة إن "التطورات في مقلقة للغاية وتحدث في سياق شديد التقلب".

وأعلنت الصحة اللبنانية، مساء الثلاثاء، عن إصابة 2850 شخصا بتفجير أجهزة لاسلكية في .

وكانت الصحة اللبنانية أعلنت، الاستنفار إلى أقصى درجة، ورفع درجة الاستعداد القصوى في جميع المستشفيات اللبنانية، في ظل توافد أعداد كبيرة من المصابين بجروح مختلفة على المستشفيات، وتبين بصورة أولية أن الاصابات تتصل بتفجير أجهزة لاسلكية كانت بحوزة المصابين.