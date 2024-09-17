خبراء يكشفون كيف انفجرت "أجهزة الاتصال" في لبنان

ونقلت جورنال عن مصادر مطلعة قولها إن "أجهزة البيجر المتضررة كانت من شحنة جديدة حصل عليها حزب في الأيام الأخيرة".وقال مسؤول في حزب إن "مئات المقاتلين لديهم مثل هذه الأجهزة، متوقعا أن برامج ضارة ربما تسببت في انفجار الأجهزة".المسؤول كشف أن بعض من يحملون أجهزة النداء (بيجر) شعروا بسخونتها وتخلصوا منها قبل انفجارها".ونقلت الصحيفة عن المحلل الاستخباراتي رونين سولومون قوله، إن "انفجار الأجهزة في يشبه نوع العملية تنفذها وكالة الاستخبارات الإسرائيلية".وأضاف سولومون، المتخصص في فهم "العمليات الإسرائيلية" ضد حزب وإيران: "ما نراه الآن في هو جهد من جانب شيء مثل الموساد".وتابع أن "إسرائيل ربما أرادت إيصال رسالة مفادها بأنها تتمتع بقدرة فريدة على الهجوم".من جانبه، قال مايكل هورويتز، الاستخبارات في "لا بيك إنترناشيونال"، وهي استشارية في مجال الأمن وإدارة المخاطر ومقرها في الشرق الأوسط، إن "السبب على الأرجح كان برنامجا خبيثا تسبب في ارتفاع درجة حرارة بطاريات أجهزة النداء وانفجارها، أو شحنة وضعت في الأجهزة وانفجرت عن بعد".وأوضح: "في كلتا الحالتين، هذا هجوم متطور للغاية، وخاصة إذا كان هذا خرقا ماديا، لأن هذا يعني أن إسرائيل لديها إمكانية الوصول إلى منتج هذه الأجهزة، قد يكون هذا جزءًا من الرسالة المرسلة هنا".ووقعت انفجارات متزامنة لأجهزة اتصالات "البيجر" أدت إلى مقتل وإصابة المئات في عدد من المدن اللبنانية.