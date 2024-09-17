الحكومة اللبنانية تعلق الدراسة في المدارس والجامعات غداً

وأعلن وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال الحلبي في بيان، "إقفال المدارس والثانويات والمعاهد الفنية الرسمية والخاصة والجامعة اللبنانية ومؤسسات التعليم العالي الخاصة كافة، يوم غد الأربعاء".

وأضاف كذلك "وقف الأعمال الإدارية والتحضيرية في المدارس والثانويات والمعاهد الفنية الرسمية والخاصة، وذلك استنكارا للعمل الإجرامي الذي اقترفه الاسرائيلي بحق المواطنين وأوقع شهداء وجرحى بالآلاف".



ووقعت انفجارات متزامنة لأجهزة اتصالات "البيجر" أدت إلى مقتل وإصابة المئات في عدد من المدن اللبنانية.

وأعلن اللبناني فراس الأبيض أن تفجيرات البيجر أسفرت عن مقتل 8 أشخاص بينهم طفلة، فيما أصيب 2750 بينهم 200 حالة حرجة.