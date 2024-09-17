بعد "تفجيرات البيجر".. شركات طيران عالمية تعلق رحلاتها

وبحسب وسائل إعلام "إسرائيلية"، فقد ألغت الخطوط الفرنسية رحلاتها بين باريس وتل أبيب لمدة 48 ساعة.كما قالت مجموعة إنها ستعلق جميع الرحلات من وإلى تل أبيب وطهران.وأوضحت الشركة في بيان أن "رحلاتها ستتجاوز المجالين الجويين الإسرائيلي والإيراني حتى 19 سبتمبر، بسبب تصاعد المخاوف الأمنية في المنطقة"، مضيفة أنها ستقيم الوضع بشكل أكبر خلال الأيام المقبلة.كما قررت الخطوط السويسرية الدولية وخطوط بروكسل "تأجيل رحلاتهما إلى إسرائيل خلال الـ48 ساعة المقبلة".وتأتي هذه الإعلانات بعد انفجارات أجهزة الاتصال "البيجر"، وقعت في وقت سابق في مناطق مختلفة في لبنان، وأسفرت عن مقتل 9 أشخاص وإصابة نحو 2800 آخرين بجروح.كما أصيب 14 شخصا بجروح في دمشق ومحيطها في انفجار أجهزة اتصال "خاصة بحزب الله اللبناني"، كما أفاد لحقوق الإنسان الذي لم يتمكن من تأكيد جنسية الجرحى.وحمّل حزب الله في بيان "إسرائيل" المسؤولية الكاملة عن الانفجارات، متعهدا بأن "العدو سينال قصاصه العادل".