مسؤولان أمريكيان يكشفان تفاصيل جديدة بشأن تفجيرات لبنان

وبحسب الوكالة "أدت العملية إلى تعطيل جزء كبير من نظام القيادة والسيطرة العسكري لحزب الله".

وقال مطلع إن "العملية تمت الموافقة عليها في وقت سابق من هذا الأسبوع خلال اجتماعات أمنية مع نتنياهو وكبار أعضاء حكومته ورؤساء الأجهزة الأمنية".كما قال مطلع على القضية بحسب "أكسيوس"، إن "إسرائيل نفذت العملية بهدف نقل قتالها ضد حزب إلى مرحلة جديدة، مع محاولة عدم التصعيد إلى مستوى حرب شاملة".ووقعت انفجارات متزامنة لأجهزة اتصالات "البيجر" أدت إلى مقتل وإصابة المئات من الأشخاص في عدد من المدن اللبنانية.