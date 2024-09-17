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مسؤولان أمريكيان يكشفان تفاصيل جديدة بشأن تفجيرات لبنان
دوليات
2024-09-17 | 17:51
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
2,813 مشاهدة
أكد مسؤولان أمريكيان، أن "إسرائيل" لم تبلغ
إدارة
بايدن
مسبقا بعملية
الاستخبارات
التي
شملت تفجير أجهزة اتصالات البيجر" في لبنان، وفقاً لوكالة "أكسيوس" الأمريكية.
وبحسب الوكالة "أدت العملية إلى تعطيل جزء كبير من نظام القيادة والسيطرة العسكري لحزب الله".
وقال
مصدر
مطلع إن "العملية تمت الموافقة عليها في وقت سابق من هذا الأسبوع خلال اجتماعات أمنية مع نتنياهو وكبار أعضاء حكومته ورؤساء الأجهزة الأمنية".
كما قال
مصدر
مطلع على القضية بحسب "أكسيوس"، إن "إسرائيل نفذت العملية بهدف نقل قتالها ضد حزب
الله
إلى مرحلة جديدة، مع محاولة عدم التصعيد إلى مستوى حرب شاملة".
ووقعت انفجارات متزامنة لأجهزة اتصالات "البيجر" أدت إلى مقتل وإصابة المئات من الأشخاص في عدد من المدن اللبنانية.
وأعلن
وزير الصحة
اللبناني فراس الأبيض أن تفجيرات البيجر أسفرت عن مقتل 9 أشخاص بينهم طفلة، فيما أصيب نحو 2800 بينهم 200 حالة حرجة.
>>
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