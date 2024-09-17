تفاصيل تخص "البيجر".. أين صنعت وكيف حملت المواد متفجرة

كشف مسؤولون مطلعون بينهم أمريكيون، عن تفاصيل تخص "أجهزة البيجر" انفجرت في لبنان، مشيرين الى أنها صنعت في تايوان.​

‏ونقلت "نيويورك تايمز"، عن مسؤولين مطلعين من بينهم أمريكيون قولهم، إن "اسرائيل اخفت مواد متفجرة داخل دفعة من اجهزة النداء المصنوعة في تايوان تم استيرادها الى لبنان".

يشار الى أن انفجارات متزامنة وقعت لأجهزة اتصالات "البيجر" أدت إلى مقتل وإصابة المئات من الأشخاص في عدد من المدن اللبنانية.

وأعلن اللبناني أن تفجيرات البيجر أسفرت عن مقتل 9 أشخاص بينهم طفلة، فيما أصيب نحو 2800 بينهم 200 حالة حرجة.