"حزب الله" اللبناني لإسرائيل: انتظروا الحساب العسير

وجاء في بيان للحزب اللبناني بحسب "روسيا اليوم"، "نتقدم بأسمى آيات التبريك وأحر مشاعر العزاء من عوائل الشهداء الذين قضوا يوم أمس الثلاثاء سواء في الجبهة في بليدا ومجدل سلم أو الشهداء ‏الذين قضوا في العدوان الغادر والواسع من خلال تفجير وسائل الاتصال البيجر".وأضاف: "كما نسأل الله تعالى ‏أن يمنّ على الجرحى الأعزاء بالشفاء العاجل". ‏وأردف "حزب الـله": "ستواصل المقاومة الإسلامية في كما في كل الأيام الماضية عملياتها المباركة لإسناد ‏ وأهلها ومقاومتها وللدفاع عن وشعبه وسيادته".وأكد "الحزب" أن "هذا المسار متواصل ومنفصل عن الحساب ‏العسير الذي يجب أن ينتظره العدو المجرم على مجزرته يوم الثلاثاء ارتكبها بحق شعبنا وأهلنا ‏ومجاهدينا في لبنان، فهذا حساب آخر وآت إن شاء الله". ‏واختتم البيان: "إنّ ما حصل بالأمس سيزيدنا عزما وإصرارا على المضي في طريق الجهاد والمقاومة ونحن على ‏يقين مطلق بوعد الله تعالى للمؤمنين المجاهدين الصابرين بالنصر إن شاء الله."‏