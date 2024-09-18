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"حزب الله" اللبناني لإسرائيل: انتظروا الحساب العسير
دوليات
2024-09-18 | 01:37
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
808 مشاهدة
السومرية نيوز
– دوليات
أعرب "حزب الله" اللبناني عن تعازيه بالقتلى وتضامنه مع الجرحى في تفجير أجهزة "البيجر" أمس، مؤكدا أن هناك "حسابا عسيرا ومنفصلا" عن عمليات إسناد قطاع
غزة
المستمرة ينتظر الإسرائيليين.
وجاء في بيان للحزب اللبناني بحسب "روسيا اليوم"، "نتقدم بأسمى آيات التبريك وأحر مشاعر العزاء من عوائل الشهداء الذين قضوا يوم أمس الثلاثاء سواء في الجبهة
الجنوبية
في بليدا ومجدل سلم أو الشهداء الذين قضوا في العدوان الغادر والواسع من خلال تفجير وسائل الاتصال البيجر".
وأضاف: "كما نسأل الله تعالى أن يمنّ على الجرحى الأعزاء بالشفاء العاجل".
وأردف "حزب الـله": "ستواصل المقاومة الإسلامية في
لبنان
اليوم
كما في كل الأيام الماضية عملياتها المباركة لإسناد
غزة
وأهلها ومقاومتها وللدفاع عن
لبنان
وشعبه وسيادته".
وأكد "الحزب" أن "هذا المسار متواصل ومنفصل عن الحساب العسير الذي يجب أن ينتظره العدو المجرم على مجزرته يوم الثلاثاء
التي
ارتكبها بحق شعبنا وأهلنا ومجاهدينا في لبنان، فهذا حساب آخر وآت إن شاء الله".
واختتم البيان: "إنّ ما حصل بالأمس سيزيدنا عزما وإصرارا على المضي في طريق الجهاد والمقاومة ونحن على يقين مطلق بوعد الله تعالى للمؤمنين المجاهدين الصابرين بالنصر إن شاء الله."
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