وزير الصحة اللبناني: ارتفاع عدد الشهداء إلى 12 شهيداً بينهم طفلان

وقال الأبيض في مؤتمر صحفي بشأن تفجيرات أجهزة "البيجر"، إن "أول شحنات المساعدات استقبلناها من وتلتها ايران ومصر وتركيا والأردن"، مشيرا الى "ارتفاع عدد الشهداء إلى 12 شهيداً بينهم طفلان".وأضاف الأبيض، أن "1800 مصاب احتاجوا دخول المستشفيات واغلب الاصابات في الوجه والعيون"، مبينا ان "1184 سيارة اسعاف شاركت بنقل الجرحى الى المستشفيات اللبنانية".وأكد وزير الصحة، أن "بعض الاصابات في البقاع نقلت الى سوريا بسبب قرب المسافة"، لافتا الى ان "الكثير من العمليات الجراحية استمرت لساعات الفجر الاولى بسبب وقت الانفجار".ولفت الوزير الى "وجود 300 حالة حرجة بين المصابين جراء الانفجارات"، مشيرا الى ان "اعداد انفجارات البيجر تراوحت بين 2750 – 2800".