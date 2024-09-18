بالصور والفيديو.. ما سببته الانفجارات الجديدة بلبنان

– دولي

تنشر وكالة السومرية نيوز، ما سببته التفجيرات حدثت مساء في للبنان.

واندلعت حرائق في عجلة مدنية ومبنى سكني اثر انفجارات الضاحية .

وأفادت وسائل إعلام عربية، في وقت سابق من الأربعاء، بسماع دوي انفجارات في العاصمة اللبنانية بيروت، فيما أشارت إلى "انفجارات" جديدة في عدد من الأجهزة اللاسلكية.