سقوط 3 شهداء في الانفجارات الجديدة اليوم بلبنان

– دولي

ذكرت وكالة الانباء اللبنانية، عن استشهاد ثلاثة اشخاص بالتفجيرات بلبنان.

وقالت وكالة في خبر عاجل تابعته السومرية نيوز، ان "حصيلة التفجيرات وقعت مساء في اسفرت حتى الان عن استشهاد 3 اشخاص".

واندلعت حرائق في عجلة مدنية ومبنى سكني اثر انفجارات الضاحية .

وأفادت وسائل إعلام عربية، في وقت سابق من الأربعاء، بسماع دوي انفجارات في العاصمة اللبنانية بيروت، فيما أشارت إلى "انفجارات" جديدة في عدد من الأجهزة اللاسلكية.