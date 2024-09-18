الأردن تعلق على إلغاء اتفاق السلام مع إسرائيل

وقال الصفدي في مؤتمر صحفي على هامش لبحث التحرك الدولي لوقف الحرب في غزة: إن "السؤال المطروح: هل إلغاء اتفاقية السلام يخدم فلسطين ويخدم الأردن؟ نحن لا نعتقد ذلك. من يريد إلغاء اتفاقية السلام الآن هم المتطرفون الإسرائيليون ليتنصلوا بالتالي من كل الالتزامات".واضاف الوزير الأردني: "بالنسبة لنا في المملكة، اتفاقية السلام موجودة منذ عقود ووُظّفت لخدمة الفلسطيني. وبموجب هذه الاتفاقية استعدنا أراضي محتلة وثبتنا مواقف سياسية واضحة لنصرة الفلسطيني".ويشير إلى "استعادة الأردن السيادة الكاملة على أراضي الباقورة والغمر الواقعة على طول الحدود المشتركة بين الأردن وإسرائيل، إثر اتفاق مبرم بشأنهما أتاحت لإسرائيل استئجار تلك الأراضي لمدة 25 عاما".وقال الوزير: "نحن نوظف هذه الاتفاقية لحماية مصالح الأردن ولخدمة الفلسطيني".وتابع: "في ضوء ما يجري أؤكد أن اتفاقية السلام هذه باتت وثيقة يملؤها التراب، إذا نظرنا إلى كل ما يمكن أن تتيحه هذه الاتفاقية من تعاون إلى غير ذلك، وهو متوقف الآن".وتوترت العلاقات بين الأردن وإسرائيل على خلفية الحرب دخلت شهرها الثاني عشر.واستدعت عمّان مطلع الثاني الماضي سفير المملكة لدى إسرائيل، كما أبلغت إسرائيل بعدم إعادة سفيرها الذي سبق أن غادر المملكة.