ارتفاع حصيلة ضحايا تفجيرات أجهزة الاتصال الجديدة في لبنان

وقال أمني لـ"رويترز" إن "هناك مئات الإصابات بانفجارات جديدة في لبنان".وأفاد شهود عيان بسماع دوي انفجارات جديدة، يُعتقد أنها لأجهزة لاسلكية، تزامنا مع تشييع جنازات قتلى تفجيرات الأمس.كما نشبت حرائق في عدد من الشقق والسيارات نتيجة الانفجارات في أجهزة لاسلكية يستخدمها عناصر "حزب الله".وأوضحت الوكالة الرسمية في أن عددًا من الجرحى في بعلبك "نقلوا إلى مستشفيات المنطقة نتيجة عدوان سيبراني جديد استهدف، إضافة إلى أجهزة البيجر، وسائل اتصالات لاسلكية".