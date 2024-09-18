وزير الصحة اللبناني: التفجيرات الجديدة خلفت 3 شهداء وعشرات المصابين

وقالت إن "العديد أصيبوا إثر هجوم سيبراني جديد استهدف وسائل اتصالات لاسلكية وأجهزة "بيجر" في بعلبك".وأفاد مراسلنا بمقتل 3 أشخاص إثر انفجار الأجهزة في بلدة سحمر براشيا والبقاع الغربي، مشيرا في معلومات أولية إلى إصابة أكثر من 20 آخرين في الانفجارات وقعت في مناطق متفرقة في .ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر أمنية قولها إن "عشرات الأشخاص أصيبوا جراء انفجار أجهزة اتصالات في اليوم".وانفجرت أمس الثلاثاء أجهزة اتصالات من نوع "بيجر" في العديد من المناطق تعد معاقل لحزب اللبناني، بما في ذلك الضاحية لبيروت، ومناطق جنوب لبنان، والبقاع الشرقي.وقد حمل "حزب الله"إسرائيل مسؤولية العملية، مؤكدا أن "هذا المسار متواصل ومنفصل عن الحساب ‏العسير الذي يجب أن ينتظره المجرم على مجزرته ارتكبها بحق شعبنا وأهلنا ‏ومجاهدينا في لبنان، فهذا حساب آخر وآت إن شاء الله". ‏وحسب فإن التفجيرات أججت حتى إلى مقتل 12 شخصا بينهم طفل (11 عاما) وطفلة (8 سنوات) بالإضافة إلى 4 كوادر طبية، فيما يتراوح عدد الجرحى بين 2750 و2800.