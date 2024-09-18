أغلقت أبوابها.. تفاصيل جديدة حول الشركة الموردة لبيجر حزب الله

فقد كشف تحقيق عن تفاصيل جديدة عن الشركة والتي يقع مقرها بدولة المجر وتديرها سيدة تدعى كريستيانا روزاريا بيرشوني أرشيدياكونو، تبلغ من من العمر 49 عاما من أصول إيطالية ومجرية، بحسب صحيفة "يسرائيل هيوم"الإلسرائيلية الأربعاء.وبحسب الصحيفة فإن السيدة تعمل مستشارة للأمم المتحدة وتحمل درجة الدكتوراة في الفلسفة وتعيش في شقة متواضعة.إلى ذلك ذكرت الصحيفة أن الموقع بحسب البيانات الخاصة بها يظهر أنها تأسست في 19 أيار من العام 2022 وتعمل في مجالات الإستشارات والمبيعات، ويقع مقرها في 33شارع بالعاصمة بودابست ويوجد بها منزل من طابقين.ونقلا عن وسائل إعلام مجرية فإن صاحبة الشركة تقيم في شقة بالطابق الثامن من مبنى مشترك بحي أويفشت وهو عقار لا يتناسب تمامًا مع إنجازاتها الشخصية والمادية أو على الأقل وفقًا للسيرة الذاتية تظهر على الموقع.كما أضافت أن السيدة حصلت على الدكتوراه في الإقتصاد، وقدمت خدمات استشارية للمفوضية الأوروبية واليونسكو والوكالة الدولية للطاقة الذرية.المفاجأة أن السيدة تتحدث عن نفسها وأنها قادت الشركة منذ العام 2019 رغم أن الموقع الإلكتروني يفيد أن الشركة تأسست في العام 2022 أما المفاجأة الأكبر فإن الشركة أعلنت الاربعاء تعطل الموقع الإلكتروني لها وعند المدخل كتبت اشعار يقو توجد أعمال صيانة.يذكر أن الشركة التايوانية "غولد أبوللو " أكدت خلو مسؤوليتها عن الحادث وذلك بعد كشف أمني لبناني كبير أن جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) زرع كمية صغيرة من المتفجرات داخل شحنة من أجهزة "بيجر" طراز "إيه آر 924"، طلبها حزب الله قبل أشهر من تايوان.كما أوضحت أن أجهزة بيجر من طراز "إيه آر 924" المستخدمة في انفجارات صنعتها "بي.إيه.سي كونسلتينغ" ومقرها في بودابست.وأضافت أنها منحت الترخيص لتلك الشركة لاستخدام علامتها التجارية، نافية المشاركة في إنتاجها.