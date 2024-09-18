موقف رسمي.. هل طبعت السعودية مع إسرائيل؟

– دولي

استنكر ولي العهد السعودي الأمير بن سلمان، الأربعاء، بشدة ما وصفها بـ"جرائم سلطة الاحتلال الإسرائيلية بحق الفلسطيني".

وأكد بن أن "المملكة لن تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل دون إقامة فلسطينية"، بحسب ما أوردت (واس).

وجاءت تصريحات ولي العهد السعودي خلال خطاب تزامن مع افتتاح أعمال السنة الأولى من الدورة التاسعة لمجلس الشوري.

وقال ولي العهد السعودي: "تتصدر القضية الفلسطينية اهتمام بلادكم، ونجدد رفض المملكة وإدانتها الشديدة لجرائم سلطة الاحتلال الإسرائيلية بحق الفلسطيني، متجاهلة القانون الدولي والإنساني في فصل جديد ومرير من المعاناة".

وتابع: "لن تتوقف المملكة عن عملها الدؤوب، في سبيل قيام فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية" مؤكدا أن المملكة لن تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل دون ذلك.

كما توجه بالشكر إلى الدول اعترفت بالدولة الفلسطينية، وحث باقي الدول على القيام بخطوات مماثلة.