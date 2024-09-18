آخر تطورات الحالة الصحية للإعلامية إيمان الحصري

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أثارت الحالة الصحية للإعلامية إيمان الحصري قلقاً كبيراً بين الجمهور في الساعات الماضية، مما جعل اسمها يتصدر محركات علي مواقع التواصل الاجتماعي.

ذلك بعد عودها مرة اخري للمستشفى لأجراء عملية جراحية دقيقة في ليلة أمس الثلاثاء، بسبب مضاعفات صحية خطيرة ناجمة عن خطأ طبي في الأمعاء والقولون، كاد أن يودي بحياتها منذ ثلاث سنوات.

وهذه العملية الجراحية تأتي في إطار محاولات إنقاذ حياتها بعد أن خضعت لعدة عمليات سابقة نتيجة الخطأ طبي تعرضت له في عام 2021.

بداية أزمة الإعلامية المصرية إيمان الحصري

يذكر أن، إيمان الحصري، مقدمة برنامج "مساء دي إم سي"، قد أجرت عملية جراحية دقيقة في أحد المستشفيات بمحافظة القاهرة في عام 2021، إلا أن العملية تعرضت لخطأ طبي كبير تسبب لها في مشاكل صحية جسيمة، واضطرت الحصري في ذلك الحين الخضوع لسلسلة من العمليات الجراحية لفترة طويلة، في محاولات عديدة لإنقاذ حياتها.

وقررت القاهرة الجديدة الجزئية في أعقاب هذه الحادثة معاقبة الطبيب "م.غ"، الذي أجرى العملية لإيمان الحصري بالحبس لمدة عامين مع الشغل، كما ألزمته المحكمة بدفع كفالة مالية في القضية رقم 7691 لعام 2021 جنح قسم خامس القاهرة الجديدة.

هي مذيعة مصرية، شاركت في تقديم برنامج "البيت بيتك"، أشتهرت بتقديمها عدة مؤتمرات دولية مثل مؤتمر "الشباب العالمي"، وهي حالياً تقدم برنامج "مساء دي إم سي" منذ عام 2016 وحتي الان.

تخرجت إيمان الحصري من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وبدأت عملها كمراسلة لقناة النيل للإخبار في عام 2002، ثم شاركت في تقديم برنامج "البيت بيتك" في عام 2006، وفي عام 2007 سافرت لفلسطين للعمل كمراسل حربى لقناة النيل للأخبار، ثم قدمت برنامج "هن" على قناة الحرة، ثم انتقلت في عام 2012 لتقدم برنامج علي قناة "صدى البلد" لكن البرنامج لم يستمر طويلا، لتنضم فيما بعد لقناة المحور بعام 2013 وتقديم برنامج "90 دقيقة"، وفي عام 2016 انتقلت إلي قناة "دي إم سي" لتقديم برنامج "مساء دي إم سي".