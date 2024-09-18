لبنان.. حصيلة محدثة لموجة التفجيرات الجديدة

وصدر عن عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة التحديث الجديد لحصيلة موجة التفجيرات العدوانية طالت أجهزة لاسلكية بعد ظهر يوم الأربعاء، وفيها أن "عدد الشهداء ارتفع إلى عشرين، وأصيب أكثر من 450 شخصا بجروح".وفي وقت سابق من عصر الأربعاء، سمع دوي انفجارات صغيرة في عدد من المناطق اللبنانية من الجنوب إلى بيروت، تسببت باستشهاد 9 أشخاص وأكثر من 300 مصاب، في حصيلة أولية.وصرح أمني بالقول: "أجهزة الاتصالات انفجرت هي أجهزة لاسلكي محمولة من البيجر أو أجهزة اخرى مختلفة".وانفجرت أمس الثلاثاء أجهزة اتصالات من نوع "بيجر" في العديد من المناطق تعد معاقل لحزب اللبناني، بما في ذلك الضاحية لبيروت، ومناطق في جنوب لبنان، والبقاع الشرقي، ما أسفر عن استشهاد 12 شخصا بينهم طفلان وإصابة نحو 2800 آخرين.