الانتقام الإيراني من إسرائيل "ليس متأخرا".. كيف يُحبط في اللحظات الأخيرة لتنفيذه؟

عندما يتم الحديث عن الانتقام الإيراني، تذهب الاعتقادات نحو اطلاق ايران لمئات الصواريخ والطائرات المسيرة كما حدث في مرة سابقة، لكن يبدو أن ايران وذلك حزب الله يجربون طريقة مختلفة للانتقام وعلى نفس الطريقة الإسرائيلية، وهي "اغتيال رؤوس كبار في النظام الإسرائيلي".وأعلنت أجهزة الأمن في إسرائيل، الخميس، اعتقال رجل إسرائيلي في شهر اب الماضي يقيم في تركيا، جندته إيران لاغتيال الوزراء بنيامين نتنياهو، أو وزير الدفاع يوآف غالانت، أو جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار"، ردا على اغتيال هنية.وبينت السلطات الإسرائيلية انها ألقت على المتهم خلال شهر أغسطس الماضي، بعد أن تبين أنه أجرى اتصالات مع جهات استخباراتية إيرانية، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وذكر الشاباك والشرطة الإسرائيلية أن المتهم سافر إلى إيران مرتين عبر تركيا، وتلقى أموالا مقابل تنفيذ المهام.ومن غير المعلوم ما اذا كانت ايران ستعمل طويلا على هذا النوع من الرد تحديدا دون غيره، فيما ستقع بين حرج إطالة امد وعد الانتقام، وبين احراج اعلان السبب وطريقة الانتقام التي تتطلب صبرا طويلا والمتمثل باغتيال رؤوس كبيرة في إسرائيل.