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الانتقام الإيراني من إسرائيل "ليس متأخرا".. كيف يُحبط في اللحظات الأخيرة لتنفيذه؟
دوليات
2024-09-19 | 04:46
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
2,323 مشاهدة
السومرية نيوز-دوليات
مر حوالي 50 يوما على اغتيال
رئيس
المكتب
السياسي لحركة حماس
إسماعيل
هنية في ايران، ولايزال الجميع يترقب الرد الإيراني المفترض والذي اكدت
عليه
طهران
في
اكثر
من مرة، فضلا عن الاغتيالات التي طالت العديد من قادة فصائل محور المقاومة سواء في
لبنان
وسوريا والعراق، لكن الرد يبدو أنه "ليس متأخرًا" بل يجري العمل
عليه
بالفعل غير ان إسرائيل تحبط هذا الامر، في حال صحت الروايات الإسرائيلية.
عندما يتم الحديث عن الانتقام الإيراني، تذهب الاعتقادات نحو
مشاهد
اطلاق ايران لمئات الصواريخ والطائرات المسيرة كما حدث في مرة سابقة، لكن يبدو أن ايران وذلك حزب الله يجربون طريقة مختلفة للانتقام وعلى نفس الطريقة الإسرائيلية، وهي "اغتيال رؤوس كبار في النظام الإسرائيلي".
وأعلنت أجهزة الأمن في إسرائيل،
اليوم
الخميس، اعتقال رجل إسرائيلي في شهر اب الماضي يقيم في تركيا، جندته إيران لاغتيال
رئيس
الوزراء بنيامين نتنياهو، أو وزير الدفاع يوآف غالانت، أو
رئيس
جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار"، ردا على اغتيال
إسماعيل
هنية.
وبينت السلطات الإسرائيلية انها ألقت
القبض
على المتهم خلال شهر أغسطس الماضي، بعد أن تبين أنه أجرى اتصالات مع جهات استخباراتية إيرانية، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وذكر الشاباك والشرطة الإسرائيلية أن المتهم سافر إلى إيران مرتين عبر تركيا، وتلقى أموالا مقابل تنفيذ المهام.
ومن غير المعلوم ما اذا كانت ايران ستعمل طويلا على هذا النوع من الرد تحديدا دون غيره، فيما ستقع بين حرج إطالة امد وعد الانتقام، وبين احراج اعلان السبب وطريقة الانتقام التي تتطلب صبرا طويلا والمتمثل باغتيال رؤوس كبيرة في إسرائيل.
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