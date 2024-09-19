واشنطن تكشف موقفها من الهجمات الاسرائيلية في غزة ولبنان

وقال سينغ: "نحن لا نؤيد العمليات الهجومية، بغض النظر عما إذا كنا نتحدث عن المناطق الشمالية أو غزة".وشددت على أن واشنطن ستواصل تعزيز دفاعات إسرائيل، لكنها لا تنوي المشاركة في عملياتها الهجومية أو إرسال قوات أمريكية إلى الشرق الأوسط.وأفاد موقع "أكسيوس" الأمريكي، في وقت سابق من يوم الخميس، بأن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أجّل زيارته المزمعة لإسرائيل الأسبوع المقبل في ظل التصعيد الجاري على الحدود الإسرائيلية اللبنانية.