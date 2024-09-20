هل البيجر تايواني أم مجري؟

– دولي

اعلن وزير الاقتصاد التايواني، الجمعة، إن هناك مكونات مستخدمة في صنع آلاف من أجهزة الاتصال اللاسلكية (بيجر) انفجرت يوم الثلاثاء في لم تُصنع في تايوان.

وأخبر الوزير كيو جيه هوي الصحفيين: "المكونات لم تصنع في تايوان هي الدوائر المتكاملة منخفضة التكلفة والبطاريات".

وعندما سئل عما إذا كانت مكونات أجهزة "البيجر" انفجرت مصنوعة في تايوان، قال: "أستطيع أن أقول بيقين إنها لم تصنع في تايوان".

وأضاف الوزير أن السلطات القضائية تحقق في الأمر.

تصريحات الوزير، الذي لم ينفِ صنع "البيجر" في تايوان بل نفت فقط صنع أجزاء منه، تتناقض مع ما أعلنته "غولد أبوللو"، تتخذ من تايبيه مقرا لها.

وكانت الشركة قالت هذا الأسبوع إنها لم تصنع الأجهزة المستخدمة في الهجوم أصلا، بل صنعتها "بي إيه سي" المجرية لديها ترخيص لاستخدام علامتها التجارية.

واستجوب ممثلو الادعاء "غولد أبوللو" ومؤسسها في ساعة متأخرة من مساء الخميس، ثم أطلق سراحه.

وقتل 12 شخصا وأصيب ما يقرب من 3 آلاف، عندما انفجرت أجهزة "بيجر" يستخدمها أعضاء حزب الله بشكل متزامن في أنحاء الثلاثاء.

ووفقا لمصادر فإن المتفجرات الموجودة داخل الأجهزة زرعها جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد).

وتعهد حزب الله بالثأر من إسرائيل، لم تعلن مسؤوليتها عن التفجيرات، علما أن الطرفين يتبادلان إطلاق النار عبر الحدود منذ اندلاع حرب في الأول.