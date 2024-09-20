بريطانيا تحكم بالسجن 7 سنوات على عراقي اغتصب فتاة

العراقي والذي يدعى هارم يقيم في المملكة المتحدة منذ عام 2021، اغتصب المرأة في نورويتش مرتين على مدار أيام متتالية في ديسمبر 2022، وقد سمعت محكمة أولد بيلي في لندن أن قام بعد ذلك بمطاردة الضحية في الأيام التالية وفرض نفسه عليها، وأرسل لها "رسائل غير مرغوب فيها" ومكالمات هاتفية وصورًا.وظهر الرجل البالغ من العمر 25 عامًا، والذي ليس له عنوان ثابت، أمام المركزية ليتم الحكم بعد إدانته بتهمتي اغتصاب في أعقاب محاكمة في محكمة نورويتش كراون في يوليو، وأدين أيضًا بارتكاب جريمتين أخريين، بما في ذلك المطاردة تنطوي على قلق شديد أو ضيق شديد.قبل صدور الحكم على قاسم، حضرت الضحية، وهي في العشرينيات من عمرها، المحكمة وقرأت بيانًا يوضح بالتفصيل كيف أثرت الجريمة عليها، وقالت إنها شعرت بأنها "لا قيمة لها" نتيجة للإساءة جعلتها "خائفة وتكافح من أجل النوم في الليل"، مشيرة الى انها لم تفهم سبب قيامه لها، مضيفة "لا ينبغي لأحد أن يمر بهذا".وقال القاضي أنتوني بيت، الذي حكم على بالسجن سبع سنوات ونصف، إنه "فرض نفسه عليها رغم احتجاجاتها"، مبينا ان قاسم، الذي لا يزال "متجذرًا في الإنكار"، هو شخص "يشكل خطرًا كبيرًا على النساء ويتسبب في إلحاق ضرر جسيم بهن".لكن القاضي قال إن "ليس له أي ارتباط" بمنطقة نورويتش وبالتالي لا يشكل خطرا خاصا على الضحية أو أفراد الجمهور، وقال إن قاسم، الذي تحدث من خلال مترجم كردي، يرغب في العودة إلى في أقرب فرصة.فيما صدر أمر تقييدي ضد يمنعه من الاتصال بالضحية بشكل مباشر أو غير مباشر حتى صدور أمر آخر، وقد تم وضعه أيضًا على سجل مرتكبي الجرائم الجنسية لأجل غير مسمى.