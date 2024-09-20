بعد اتهامه بالتحرش.. تفاصيل القبض على صلاح الدين التيجاني

ويجري حاليًا إعداد ملف القضية لعرضه على النيابة العامة للاستماع إلى أقواله وتحديد مصير . وفقًا لمصادر مقربة، فإن التيجاني تلقى صدمة كبيرة فور تلقيه نبأ .*ملابسات الواقعةجاء على الشيخ التيجاني بعد اتهامات من إحدى السيدات عبر منصات التواصل الاجتماعي؛ إذ ادعت السيدة أن التيجاني، الذي كان يروج لنفسه كـ"شيخ الطريقة التيجانية الصوفية"، قام بالتحرش بها وأرسل صورًا غير لائقة في أثناء تبادل المحادثات عبر الإنترنت. اللافت في الأمر أن السيدة لم تتقدم ببلاغ رسمي، ما أثار تساؤلات حول طبيعة القضية.*بلاغ مضاد من التيجانيفي تطور مفاجئ، تقدم التيجاني ببلاغ للأجهزة الأمنية يتهم فيه السيدة ووالدها بالتشهير به والإضرار بسمعته. ومن جهة أخرى، أصدرت الطريقة التيجانية بيانًا رسميًا يؤكد أن التيجاني لم يعد ممثلاً لها، حيث تم فصله من الطريقة منذ عدة سنوات. وأوضح البيان أن التيجاني لم يعد يحمل أي صفة تمثيلية للطريقة التيجانية، ليبقى التحقيق قائمًا دون رابط رسمي بينه وبين الطريقة الصوفية.*التحريات والإجراءات القانونيةبعد دراسة الوقائع، اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية المناسبة ضد جميع الأطراف، وجارٍ عرض كل من التيجاني والسيدة المتهمة بالتشهير على النيابة العامة. يأتي هذا التطور بعد فحص البلاغات المقدمة وتوضيح المختصة لحقيقة وضع التيجاني داخل الساحة الصوفية.*حياة التيجانيالتيجاني، واسمه الكامل محمود أبوطالب التيجاني، هو أحد الشيوخ المعروفين في الساحة الدينية، حيث ولد في حي السيدة زينب بالقاهرة في 12 يونيو 1958. سابقًا أحد شيوخ الطريقة التيجانية بمصر، قبل أن يتم فصله في عام 2000 من قبل الشيخ الحافظ التيجاني، بسبب محاولات التيجاني المتكررة للاستحواذ على قيادة الطريقة.*تأسيس طريقة جديدةبعد فصله من الطريقة التيجانية، قام التيجاني بتأسيس زاوية جديدة في إمبابة بالجيزة، وأطلق عليها اسم "الزاوية الصلاحية التيجانية". سعى التيجاني للحصول على اعتراف رسمي من مشيخة الطرق الصوفية، لكنه قوبل بالرفض من قبل للطرق الصوفية، الذين اعتبروا أن تحركاته تخالف الأعراف والتقاليد المتبعة.*رفض الاعتذاررغم الضغوط التي مورست من للطرق الصوفية للعودة والاعتذار للشيخ الحافظ التيجاني، رفض التيجاني تقديم أي اعتذارات، وأصر على متابعة طريقه المستقل.*الشيخ التيجاني وعلاقته بالمشاهيريُعرف التيجاني بعلاقاته الواسعة مع العديد من الشخصيات الفنية والإعلامية في مصر. إذ أشرف على العديد من الفنانين والمشاهير مثل فيفي عبده، وسمية الخشاب، وأحمد سعد، وغيرهم. يقال إن له دورًا بارزًا في زواج الفنان سعد بالفنانة سمية الخشاب، حيث صرحت الأخيرة في وقت سابق بأن علاقتها الروحانية مع سعد كانت بفضل اتباعهما للشيخ التيجاني.