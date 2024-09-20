إيران توجه رسالة إلى حزب الله وتتوعد تل أبيب برد ساحق

وانفجرت آلاف "أجهزة بيجرز" الثلاثاء، ثم أجهزة اتصال لاسلكي الأربعاء يستخدمها عناصر من الحزب، في كل أنحاء بهجوم غير مسبوق خلف 37 قتيلاً ونحو ثلاثة آلاف جريح، بحسب .وأدّى الهجوم إلى تفاقم التوتر في الشرق الأوسط، بعد أكثر من 11 شهراً من تبادل القصف بين حزب الله وإسرائيل عبر الحدود اللبنانية، على وقع الحرب بين الدولة العبرية وحركة حماس في قطاع غزة، والمخاوف من تمدّدها.ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (ارنا) عن القائد العام للحرس الثوري اللواء سلامي قوله إن "هكذا أعمالاً إرهابية والتي تحصل من منطلق العجز والاخفاق والحبوط والهزائم المتتالية للكيان الصهيوني، ستلقى قريباً ردّاً حاسماً وماحقاً من جبهة المقاومة ونشهد الزوال الكامل لهذا الكيان السفاح والمجرم".وأتت تصريحات سلامي في رسالة وجّهها الى الأمين العام لحزب الله حسن نصرلله.وتضم "جبهة المقاومة" ضد إسرائيل، أو "محور المقاومة"، التنظيمات المدعومة من إيران في المنطقة وبينها حزب الله وحركة حماس، والحوثيون في اليمن، وفصائل عراقية مسلحة.ومنذ الثامن من الأول، يشن حزب الله هجمات من جنوب ضد اسرائيل، يقول إنها "دعماً" لغزة و"اسناداً" لمقاومتها. في المقابل، تقوم إسرائيل بقصف ما تصفه بـ"بنى عسكرية" تابعة للحزب وتحركات مقاتليه.وندّد سلامي في رسالته بـ"الجريمة الإرهابية" التي وقعت الثلاثاء والأربعاء، مؤكداً أنّ "العدو لن يجني شيئاً من الهجمات الارهابية الجديدة الواسعة... عن طريق تفجير أجهزة بيجرز والاجهزة الالكترونية ضد النساء والرجال والأطفال في لبنان".وأقرّ نصرالله الخميس بأنّ الحزب تلقّى ضربة "كبيرة وغير مسبوقة" في تاريخه، متوعداً إسرائيل بـ"حساب عسير" بعدما اتهمها بتفجير الآلاف من أجهزة الاتصال التي يستخدمها عناصره.وكانت إيران أكدت بأنها ستردّ على اغتيال السياسي لحماس هنية في في 31 تموز، في عملية نُسبت إلى إسرائيل.