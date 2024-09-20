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"وول ستريت جورنال": واشنطن لا تتوقّع اتفاقاً لوقف إطلاق النار في غزّة خلال ولاية بايدن
دوليات
2024-09-20 | 04:44
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
405 مشاهدة
السومرية نيوز
- دوليات
توعّد الحرس الثوري الإيراني الخميس إسرائيل بأنها ستتلقى "ردّاً ساحقاً من جبهة ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أمس الخميس، أنّ المسؤولين الأميركيين يعتقدون حاليّاً أنّه من المستبعد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في
غزة
بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) قبل أن يغادر الرئيس جو
بايدن
منصبه في كانون الثاني.
ونقلت الصحيفة ذلك عن مسؤولين رفيعي المستوى في
البيت الأبيض
ووزارة
الخارجية
ووزارة الدفاع (البنتاغون) من دون تسميتهم.
وقالت سابرينا سينغ، المتحدثة باسم البنتاجون للصحافيين، أمس الخميس قبل نشر التقرير: "أستطيع أن أقول لكم أننا لا نعتقد أنّ الاتفاق ينهار".
وكان
وزير
الخارجية
الأميركي أنتوني بلينكن قد قال قبل أسبوعين إنّه تم التوصّل إلى 90 بالمئة من اتفاق وقف إطلاق النار.
وتحاول
الولايات المتحدة
والوسطاء من قطر ومصر منذ أشهر التوصل إلى وقف لإطلاق النار، لكن هذه الجهود فشلت في جعل إسرائيل و"حماس" تبرمان اتفاقا نهائيّاً.
وهناك عقبتان من الصعب تجاوزهما على الأخص، الأولى هي طلب إسرائيل الاحتفاظ بقوات في محور فيلادلفيا (صلاح الدين) بين
غزة
ومصر، والثانية هي تفاصيل تبادل الرهائن الإسرائيليين بسجناء فلسطينيين تحتجزهم إسرائيل.
وتقول
الولايات المتحدة
إنّ التوصّل لاتفاق وقف إطلاق النار في
غزة
قد يُخفّف التوتر في الشرق الأوسط، وسط مخاوف من اتساع الصراع.
وطرح
بايدن
في 31 أيار الماضي اقتراحاً لوقف إطلاق النار من ثلاث مراحل، وقال آنذاك إنّ إسرائيل وافقت
عليه
. ومع تعثُّر المحادثات، يقول المسؤولون منذ أسابيع إنّ اقتراحاً جديداً سيُطرَح قريباً.
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"وول ستريت جورنال"
واشنطن لا تتوقّع اتفاقاً لوقف إطلاق النار في غزّة
ولاية بايدن
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