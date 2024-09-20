ما حقيقة الغارة على طريق مطار دمشق؟

– دولي

كشف أمني سوري، الجمعة، عدم صحة الأنباء والأخبار المتداولة حول العدوان الإسرائيليالذي استهدف سيارة على طريق دمشق الدولي.

وذكرت وسائل اعلامية في خبر لها ان "عدوانا استهدف طريق دمشق"، مشيرة إلى "سقوط شهيد واحد وجريح كحصيلة أولية"، من دون أن تقدم مزيدا من التفاصيل.

من جهتها، نقلت قناة "الجزيرة" عن وسائل إعلام سورية، تأكيدها مقتل شخص وإصابة آخر في قصف إسرائيلي استهدف سيارة على طريق دمشق الدولي.

بدوره، قال مدير رامي عبدالرحمن إنه "جرى استهداف عناصر لحزب الله العراق".

وأضاف: "المؤكد أن السيارة احترقت على طريق دمشق الدولي فجر ودوي الانفجارات لم يسمع".

وبينما لم تصدر إسرائيل أي إعلان بهذا الشأن، كما هي العادة في الغارات تنفذها في الأراضي السورية، نقلت وسائل إعلام عبرية الخبر، من دون أن تذكر تفاصيل إضافية.