السعودية تطلب مساعدة باكستان لمواجهة هجمات الحوثيين

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن المملكة تجد صعوبة في حماية أراضيها الشاسعة بمنظومات الدفاع الجوي المتوفرة لديها. ويضطرها ذلك إلى نقل هذه المنظومات من مكان إلى آخر لحماية القصور ومنشآت البنية التحتية للطاقة.وقالت المصادر للصحيفة: "لجأت المملكة إلى حليفتها العسكرية باكستان طلبا للمساعدة، وهي تبحث في كل أنحاء العالم عن منظومات دفاع جوي. كما تعتزم الاستعانة بعسكريين أجانب لمساعدة حلفائها اليمنيين".وبحسب المصادر، تدرس السلطات على نحو متزايد إمكانية التوصل إلى حل دبلوماسي للنزاع مع حركة " " اليمنية (الحوثيين).ويأتي التقرير في ظل تصاعد الهجمات على المطارات السعودية. وقالت السعودية إن مواطنا باكستانيا قتل وأصيب 11 شخصا في هجوم على الدولي في يوم الأحد، في هجوم هو الرابع على المطار خلال خمسة أيام، وجاء بعد يوم من ضربة صاروخية قتلت 13 شخصا وأصابت أكثر من 300.وكان الحوثيون قد استهدفوا مطاري الرياض وأبها يومي 6 و7 أكتوبر، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 36، بحسب .وعلى الصعيد الباكستاني، أكد أن التزام بلاده بأمن المملكة "راسخ" وفق اتفاقية مكة للدفاع المشترك.وأكد المتحدث العسكري الباكستاني الفريق أحمد شريف شودري، في مقابلة مع شبكة سي إن إن، نشر قوات باكستانية في المملكة بموجب الاتفاقية. في المقابل، نفت تقريرا لصحيفة " تايمز" عن استخدام مقاتلات الباكستاني ضد الحوثيين، ووصفته بأنه مختلق.ودانت مجموعة تضم باكستان والسعودية ومصر وتركيا، في بيان مشترك، هجمات الحوثيين، وحملت الجماعة المسؤولية الكاملة عن نتائجها، مطالبة بوقفها فورا ودون شروط.وفي ، قال وزير الخارجية التركي إن بلاده تدرس كيفية مساعدة السعودية دفاعيا، لا سيما في الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية والدعم الفني، مستبعدا المشاركة في عمليات هجومية.وكانت المواجهات العسكرية بين الحوثيين والسعودية قد تصاعدت في أغسطس الماضي بعد هدوء دام أربع سنوات. وجاء ذلك إثر بدء الحوثيين استهداف ناقلات النفط السعودية في البحر الأحمر، ردا على قصف .