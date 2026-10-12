إصابة لاعبة سعودية جراء الهجمات الحوثية

وشهدت الأيام القليلة الماضية أكثر من ضربة من جانب الحوثيين على بالعاصمة ، راح ضحيتها عشرات الأشخاص بين قتلى ومصابين.ونشر حساب على منصة (X) مقطع فيديو يظهر رئيس المالك، ووزير السعودي ، وقد زارا صباح عسيري في المستشفى للاطمئنان على حالتها الصحية، وعلق عليه: "رئيس يزور بطلة الوطن ولاعبة تايكوندو الشباب "صباح عسيري"، للاطمئنان على سلامتها بعد تعرضها لإصابة جراء الاعتداء الغاشم الذي استهدف الدولي".ونقل رئيس نادي الشباب إلى عسيري تمنيات الأمير وزير الرياضة السعودي لها بأن يمن الله عليها بالصحة والعافية.من جانبها، وجهت صباح عسيري الدعوة إلى فهد الجلاجل، لحضور أول فاعلية رياضية ستشارك فيها بعد مغادرتها المستشفى، وتحديداً كأس وزير الرياضة السعودي للتايكوندو.