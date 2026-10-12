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السفارة الامريكية في الرياض تصدر تحذيراً جديداً لمواطنيها
دوليات
2026-10-12 | 12:35
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
81 شوهد
أصدرت
سفارة الولايات المتحدة
في
الرياض
اليوم الاثنين، تحذيرا أمنيا جديدا للمواطنين الأمريكيين المتواجدين في المنطقة.
وجاء في البيان: "يحتاج العاملون في الحكومة الأمريكية الذين يعملون في
المملكة العربية السعودية
إلى تصريح خاص لاستخدام أي مطار في المملكة".
وأضاف: "يجب على مواطني
الولايات المتحدة
أن يكونوا على علم باحتمال إلغاء الرحلات الجوية، وإغلاق المجال الجوي، وتعطيل السفر".
وتابع: "ننصحكم بالتحقق من حالة رحلتكم مباشرة مع شركة الطيران والمطار".
وختم البيان: "يرجى، إذا قررتم استخدام مطارات المملكة العربية
السعودية
، اتخاذ أقصى درجات الحذر".
وسيّرت السفارات السعودية في
البحرين
والأردن والإمارات وقطر والكويت بعد الهجمات على مطار
الرياض
وإلغاء رحلاته حافلات لنقل السعوديين العالقين إلى الرياض، بشرط وجود حجز سفر ملغى.
وجاء هذا القرار بعد يومين متتاليين من الهجمات على
مطار الملك خالد الدولي
في الرياض، ففي حين أعلنت جماعة الحوثي اليمنية مسؤوليتها عن هجوم السبت الذي أسفر عن مقتل 13 شخصا وإصابة 309 آخرين، تعرض المطار أمس الأحد لهجوم جديد أسفر عن مقتل شخص، ليرتفع إجمالي القتلى في الهجمات التي استهدفت المطار خلال اليومين الماضيين إلى 14 قتيلا.
ويوم الجمعة، قالت
الهيئة العامة للطيران المدني
في السعودية إن 3 سعوديين قتلوا وأصيب عدد من المواطنين والمقيمين من جنسيات مختلفة في هجومين على
مطار الملك خالد
الدولي في الرياض يوم الخميس.
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