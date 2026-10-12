السفارة الامريكية في الرياض تصدر تحذيراً جديداً لمواطنيها

وجاء في البيان: "يحتاج العاملون في الحكومة الأمريكية الذين يعملون في إلى تصريح خاص لاستخدام أي مطار في المملكة".وأضاف: "يجب على مواطني أن يكونوا على علم باحتمال إلغاء الرحلات الجوية، وإغلاق المجال الجوي، وتعطيل السفر".وتابع: "ننصحكم بالتحقق من حالة رحلتكم مباشرة مع شركة الطيران والمطار".وختم البيان: "يرجى، إذا قررتم استخدام مطارات المملكة العربية ، اتخاذ أقصى درجات الحذر".وسيّرت السفارات السعودية في والأردن والإمارات وقطر والكويت بعد الهجمات على مطار وإلغاء رحلاته حافلات لنقل السعوديين العالقين إلى الرياض، بشرط وجود حجز سفر ملغى.وجاء هذا القرار بعد يومين متتاليين من الهجمات على في الرياض، ففي حين أعلنت جماعة الحوثي اليمنية مسؤوليتها عن هجوم السبت الذي أسفر عن مقتل 13 شخصا وإصابة 309 آخرين، تعرض المطار أمس الأحد لهجوم جديد أسفر عن مقتل شخص، ليرتفع إجمالي القتلى في الهجمات التي استهدفت المطار خلال اليومين الماضيين إلى 14 قتيلا.ويوم الجمعة، قالت في السعودية إن 3 سعوديين قتلوا وأصيب عدد من المواطنين والمقيمين من جنسيات مختلفة في هجومين على الدولي في الرياض يوم الخميس.