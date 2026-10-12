إعلان لـ60 دولة يعارض فرض رسوم في المضائق الدولية

أعلنت 60 دولة من مختلف دول العالم، الاثنين، معارضتها لفرض رسوم في المضائق الدولية.

وجاء في إعلان لـ60 دولة، "نتعهد بالحفاظ على حرية الملاحة في المضائق الدولية ومعارضة فرض رسوم عبور فيها".

وأضاف "نؤيد المبادرات متعددة الأطراف ذات الطابع الدفاعي وغير التصعيدي للحفاظ على حرية الملاحة"، معربا عن معارضته "فرض رسوم أو طلب الحصول على إذن مسبق أو عرقلة وتقويض الملاحة بالمضائق الدولية".

ويأتي هذا في ظل تزايد التوترات الأمنية في ، حيث شهدت الأشهر الأخيرة حوادث استهداف لناقلات نفط، وتثير هذه الحوادث مخاوف متجددة بشأن سلامة الملاحة التجارية في أحد أهم الممرات المائية الاستراتيجية في العالم.