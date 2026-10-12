ايران تعلن استهداف ناقلة نفط عملاقة ثالثة في مضيق هرمز

وذكر البيان أن الناقلة أطفأت نظام الملاحة وتجاهلت تحذيرات الدوريات البحرية، متهمة إياها بمحاولة مغادرة المضيق خلافاً للأنظمة المعمول بها.وحذّر ، السفن التجارية وناقلات النفط من التعاون مع في والخليج، مهدداً باتخاذ إجراءات حازمة بحق المخالفين.ويأتي الإعلان في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط عالمياً.