تفاصيل الانفجار بمجموعة من الطلاب شمال إسرائيل

وذكرت القناة: "تفاصيل أولية عن انفجار مخلفات حربية غير منفجرة في سلسلة جبال راميم".وأضافت القناة: "خرجت مجموعة طلاب في نحو الخامسة عشرة من العمر من يشيفا في جولة برفقة طاقم تربوي، وخلال الجولة لاحظوا جسما مشبوها قرب الطريق".وبحسب تقرير أولي، لمس أحد الطلاب الجسم، فانفجر وأدى إلى إصابة طلاب آخرين.وبحسب التقارير، أُصيب بين 12 و14 شخصا، بينهم طالب في حالة حرجة وأربعة في حالة خطرة.وهرعت قوات الإنقاذ إلى المكان وصُنّف الحادث كحدث متعدد الإصابات، وأُرسلت مروحيات لإجلاء المصابين إلى المستشفيات.وتعمل الطواقم الطبية على السيطرة على حالة الطالب المصاب إصابة بالغة، فيما يعاني باقي المصابين من إصابات متفاوتة الخطورة.وتُشدد المصادر على أن ظروف الانفجار لم تتضح بالكامل بعد، وأن معلومة قيام أحد الطلاب بلمس المخلفات تستند في هذه المرحلة إلى تقرير أولي فقط، ولم يصدر تأكيد رسمي بعد للظروف الدقيقة التي أدت إلى الانفجار.أفاد الإسرائيلي بأنه يتابع عن كثب تفاصيل الانفجار الذي وقع في منطقة "أصبع " على الحدود مع والذي أسفر عن قتلى وجرحى إسرائيليين.