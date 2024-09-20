حزب الله يبدأ بالرد

– دولي

اعلنت المقاومة الإسلامية حزب الله اللبناني، عن بدء الرد على اعتداءات العدو الصهيوني للقرى الصامدة والمنازل الآمنة.

وقالت المقاومة الاسلامية في بيان تابعته السومرية نيوز، ان "مجاهدينا قصفوا الأساسية للدفاع الجوي الصاروخي التابع لقيادة ‏ في ثكنة "بيريا" بصليات من ‏صواريخ الكاتيوشا".

واضافت ان "القصف جاء دعماً لغزة ورداً ‏‌‏‌‏على اعتداءات العدو الصهيوني للقرى الصامدة والمنازل الآمنة".

وتابعت ان "مجاهدينا قصفوا مقر الدفاع الجوي والصاروخي في ثكنة "كيلع" بصليات من ‌‏صواريخ الكاتيوشا".

وذكرت انه "تم قصف مقر قيادة لواء المدرعات 188 التابع للفرقة 36 في ثكنة "‏العليقة" بصليات من صواريخ الكاتيوشا".