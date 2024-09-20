شاهد بالفيديو.. لحظة سقوط صواريخ حزب الله على اسرائيل

نيوز – دولي

تناقل ناشطون على التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر لحظة قصف مواقع اسرائيلية بصواريخ حزب .

واظهر الفيديو سماء اسرائيل وهي تتغطى بصواريخ حزب الله، فيما سمعت اصوات سقوطها على مواقع عسكرية اسرائيلية دون معرفة الخسائر الناجمة عنها.