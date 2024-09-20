غارة بيروت.. استهداف قائد عسكري كبير في حزب الله

وقال موقع "اكسيوس" امريكي، ان "الغارة الإسرائيلية على الضاحية استهدفت قائدا عسكريا كبيرا في حزب الله".في السياق، نقلت وسائل إعلام عن ‏مسؤول أمني إسرائيلي، قوله انه "تمت تصفية أحد أكبر قيادات حزب الله".